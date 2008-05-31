Скрипт формирования страниц из заданных

Нужен скрипт на php который будет из заданных html-страниц формировать новые и заливать их по фтп

1. Будет дан список адресов с HTML страницами типа

http://d1.com/1.html

http://d2.com/1.html

http://d3.com/1.html

Надо будет заменить TITLE (на рандомный из файла) и вверху страницы после добавить оглавление (такое же как титл).

Название страниц будет такое – для 1 адреса index.html, для последующих index2.html, index3.html итд

2. После формирования новых html страниц их надо будет заливать на указанные фтп

Тоесть я указываю допустим 3 фтп сервера:

ftp.h1.com

ftp.h2.com

ftp.h3.com

На каждый из них заливаются все 3 страницы - index.html, index2.html, index3.html

3. В конце составляется отчет, в котором выводятся все адреса куда были залиты страницы с заданными параметрами (параметры чтоб можно было задавать) типа:

TITLE

итд