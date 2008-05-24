Калькулятор

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Закрыт6 заявок229 просмотров

Модуль калькулятора. Отдельный скрипт. Интересуют сроки и стоимость.

ТЗ: http://18rabota.ru/111.rar

17 лет назад
allmoskow
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад
$70
2 дня
000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад
КИДАЛОВО!!! Исполнитель взял предоплату и исчез! Стандартная схема - я много раз слышал, но попался впервые по собственной глупости... :(

Заявки фрилансеров

bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад
000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

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