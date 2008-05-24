Разработка веб-сервиса (SOAP + 1С 8.1)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок212 просмотров

Цель: Разработать механизм для реализации открытого интерфейса между учетными системами компании и клиентами. Взаимодействие систем должно выполняться через интернет, по протоколу SOAP.

Основные требования:

1. SOAP-сервер на базе IIS.

2. Клиенту должна быть обеспечена работа через объект SoapClient30 библиотеки MS SOAP 3.0.

3. Запрос клиента и ответ от учетной системы должен выполняться в асинхронном режиме.

4. Обеспечить адекватную реакцию (т.е., не SOAP сервером) на обращение клиента даже в том случае, когда учетная система предприятия не доступна.

Веб-сервисы должны обеспечивать следующую функциональность:

1. Получение каталога товаров.

2. Предварительное резервирование товара на определенное время.

3. Окончательное резервирование товара.

4. Изменение зарезервированного товарного состава. Изменение товарного состава допускается до определенного события.

5. Предоставление информации о сроках поставки товара.

6. Предоставление информации о состоянии выполнения заявки.

Дополнительные требования к специалисту:

1. Нахождение в Киеве.

2. Знание 1С 8.1.

17 лет назад
sSergius
55 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить TiltViewer XML Gall

    $10

    Нужно настроить данную галерею :) Цена - 10 у.е. Работать будем с фликр.ком. Ну и нужно будет закачать фотки тестовые конечно :) Жду предложений сюда. Спасибо.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт конфигуратора компьютера

    $50

    Необходимо сделать конфигуратор компьютера. Нравиться, например, вот такой http://x-it.by/shop_content.php?coID=29&amp;XTCsid=5150c073aeb2df5c610f2c0db2323b23 Скрипт магазина (в который необходимо будет интегрировать сие произведение) - VamShop (версия osCommerce). В магазине отсутствует функция добавления в корзину нескольких товаров ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать flash-мультсериал

    $1000

    Нужно сделать flash-мультсериал для поддержки сайта автоводила точка ру. Примерное содержание первой серии в приложенном файле. Только для исполнителей с портфолио, указывайте сроки изготовления одной серии и цену. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • AJAX скрипт

    На сайте (движок ДЛЕ) надо воткнуть скрипт как на примере http://pornofilmi.org/2008/05/24/podroskovye_kinoproby_56.html (18 +) (это лишь удачный пример и только) алгориттм скрипта 1 наводим курсор на превью картинки ...

    AJAXHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт спортивного клуба

    Требуется разработать на флеше сайт спортивного клуба. Дизайн есть, архив прикреплен. По дизайну можно понять объем работ. Основной раздел - расписание. Пользователь выбирает в какой день и во сколько он придет, видит кте ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контроль деятельности мед. представителей

    $2500

    Краткое описание: Система должна работать в следующих режимах: «текстовый», «карта». В текстовом режиме информация выводится в виде текстов и текстовых таблиц. В режиме «карта» вместе с текстовой информацией ...

    SQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Виджет загружающий и показывающий данные

    ТЗ готов выдавать уже только конкретным людям, поэтому при наличии интереса – просьба отписываться в комментариях и указывать к/л контакт. Бюджет определяет разработчик по итогам рассмотрения ТЗ и уточнения. ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад