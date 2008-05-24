Разработка веб-сервиса (SOAP + 1С 8.1)

Цель: Разработать механизм для реализации открытого интерфейса между учетными системами компании и клиентами. Взаимодействие систем должно выполняться через интернет, по протоколу SOAP.

Основные требования:

1. SOAP-сервер на базе IIS.

2. Клиенту должна быть обеспечена работа через объект SoapClient30 библиотеки MS SOAP 3.0.

3. Запрос клиента и ответ от учетной системы должен выполняться в асинхронном режиме.

4. Обеспечить адекватную реакцию (т.е., не SOAP сервером) на обращение клиента даже в том случае, когда учетная система предприятия не доступна.

Веб-сервисы должны обеспечивать следующую функциональность:

1. Получение каталога товаров.

2. Предварительное резервирование товара на определенное время.

3. Окончательное резервирование товара.

4. Изменение зарезервированного товарного состава. Изменение товарного состава допускается до определенного события.

5. Предоставление информации о сроках поставки товара.

6. Предоставление информации о состоянии выполнения заявки.

Дополнительные требования к специалисту:

1. Нахождение в Киеве.

2. Знание 1С 8.1.