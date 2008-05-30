Требуется разработать на флеше сайт спортивного клуба. Дизайн есть, архив прикреплен. По дизайну можно понять объем работ. Основной раздел - расписание. Пользователь выбирает в какой день и во сколько он придет, видит кте ...
Сделать flash-мультсериал
Нужно сделать flash-мультсериал для поддержки сайта автоводила точка ру.
Примерное содержание первой серии в приложенном файле.
Только для исполнителей с портфолио, указывайте сроки изготовления одной серии и цену.
Я очень рад, что Вы будете рады выполнить данный заказ, но мне также важно знать цену за серию и срок изготовления, без этих данных рассматривать Ваши заявки не буду!
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