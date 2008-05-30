Нужно сделать flash-мультсериал для поддержки сайта автоводила точка ру.

Примерное содержание первой серии в приложенном файле.

Только для исполнителей с портфолио, указывайте сроки изготовления одной серии и цену.

Я очень рад, что Вы будете рады выполнить данный заказ, но мне также важно знать цену за серию и срок изготовления, без этих данных рассматривать Ваши заявки не буду!