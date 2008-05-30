Сделать flash-мультсериал

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок228 просмотров

Нужно сделать flash-мультсериал для поддержки сайта автоводила точка ру.

Примерное содержание первой серии в приложенном файле.

Только для исполнителей с портфолио, указывайте сроки изготовления одной серии и цену.

Я очень рад, что Вы будете рады выполнить данный заказ, но мне также важно знать цену за серию и срок изготовления, без этих данных рассматривать Ваши заявки не буду!

17 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aila
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
$1000

Заявки фрилансеров

Aila
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад