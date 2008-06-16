Партнерская программа

Великолепно справился с работой. Не просто выполнил все задачи, описанные мной в проекте, но также и добавил свои идеи. Более того, человек очень коммуникабельный и выдержанный, держит свое слово, как относительно работы, так и сроков. Работой Владимира очень доволен - рекомендую Всем. Уверен, что это далеко не последний наш с ним совместный проект.