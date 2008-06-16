Есть готовый сайт. Нужно его доработать. Бюджет - около 100-150 у.е. Правки характера: заменить меню, добавить графику, сделать отображение как в макете и т.д. + настроить формочку обратной связи, возможно галерею. Ну и наполнить ...
Партнерская программа
Необходим скрипт партнерской программы: представляющий из себя взаимодействия нескольких скриптов с базами данных.
Все предложения обсуждаю строго по телефону. Пишите в личку имя и номер.
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