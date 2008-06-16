Партнерская программа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка263 просмотра

Необходим скрипт партнерской программы: представляющий из себя взаимодействия нескольких скриптов с базами данных.

Все предложения обсуждаю строго по телефону. Пишите в личку имя и номер.

17 лет назад
wmzex
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
Великолепно справился с работой. Не просто выполнил все задачи, описанные мной в проекте, но также и добавил свои идеи. Более того, человек очень коммуникабельный и выдержанный, держит свое слово, как относительно работы, так и сроков. Работой Владимира очень доволен - рекомендую Всем. Уверен, что это далеко не последний наш с ним совместный проект.
Хороший заказчик, било приятно иметь дело – понятное Т.З, моментальные ответы на вопроси, полностью доверяет притятим решениям, достойная оплата.

Заявки фрилансеров

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Есть готовый сайт на МодХ. Нужно доработать.

    $125

    Есть готовый сайт. Нужно его доработать. Бюджет - около 100-150 у.е. Правки характера: заменить меню, добавить графику, сделать отображение как в макете и т.д. + настроить формочку обратной связи, возможно галерею. Ну и наполнить ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-проект учетной системы

    $1000

    Цель программы: ведение учета автомобилей, которые проходили антикоррозийную обработку (а/о) в Tectyl сервис центрах для ведения гарантии. Задачи: 1. Ведение учета автомобилей по номеру кузова, а не по владельцу 2. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP-класс отрисовки графиков

    Уважаемые разработчики, просим в личку не писать, оставляйте свои предложения по стоимости и срокам ЗДЕСЬ. Просьба не беспокоить, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы. -------------------------------------------------- ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка движка+верстка

    $500

    Требуется программист для работы над сложным проектом (т.е. сложность заключается в работе с excel файлами) - создается сайт (~ 9 стр)+ 4 страницы (каталог) и учетные записи которые будут работать с excel файлом, у каждой ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • X-cart Проект

    Требуется специалист по X-cart для доработки, администрирования, и создание модулей для веб магазина с X-cart скриптом. Оплата по договорённости.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Учет в небольшом магазине

    $30

    Нужен очень простой скрипт(без лишних наворотов) «Учета товаров и услуг в небольшом магазине» Скрипт должен состоять из нескольких страниц 1. Учет продаж 2. Учет прихода выбытия товаров 3. Отчеты ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработать аукцион PhpProBid 6.3

    1. Прием платежей, вебмани, яндекс. 2.Реализовать возможность загрузки/добавления множества товаров в магазин пользователя.(расматриваются разные варианты. самостоятельно пользователем либо через администратора(что предпочтительней)) ане по одному как щя. 3.Реализовать грамотную статистику рейтинг популярности магазинов ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash Кубик-рубик

    http://www.owensworld.com/flashgames/play-397.htm Необходимо создать аналог. Выслушаю Ваши предложения по цене и срокам. Скидывайте сразу с портфолио с flash-работами.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка инет-мага

    $250

    Требуется доработка вывода статистики для продавцов и партнеров (Joomla + VM 1.0.14 + Virtuemart Affiliate Manager + Multi-Vendor Support hack). Должен быть единый аккаунт как для вендоров, так и для партнеров, продавцы должны видеть и ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад