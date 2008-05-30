Сроки и цену вопроса в личку жду.
Учет в небольшом магазине
Нужен очень простой скрипт(без лишних наворотов) «Учета товаров и услуг в небольшом магазине»
Скрипт должен состоять из нескольких страниц
1. Учет продаж
2. Учет прихода выбытия товаров
3. Отчеты
«Учет продаж» должна содержать:
Список всех наименований товаров
Поле вода цены товар
Поле ввода количества продаваемого товара
Ниже должна быть расположена таблица с перечнем уже проданных за сегодня товаров
Учет «прихода и выбытия» содержит:
Список всех наименований товаров
Поле ввода количества прибываемого/выбываемого товара
Переключатель выбытие/прибытие
Отчеты:
Страница для формирования различных отчетов по дате, по интервалу дат, по товару или нескольким товарам
Скрипт должен быть написан на РНР с использованием базы данных mySQL.
Скрипт нужен с исходниками и подробными комментариями в исходнике
Подробности после определения исполнителя
Во вложении примерный недоработаный аналог скрипта который мне нужен (был написан на Дельфи)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Имеется сверстанный дизайн, нужно натянуть его на Shop-Script. Ваши предложения?Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
1. Прием платежей, вебмани, яндекс. 2.Реализовать возможность загрузки/добавления множества товаров в магазин пользователя.(расматриваются разные варианты. самостоятельно пользователем либо через администратора(что предпочтительней)) ане по одному как щя. 3.Реализовать грамотную статистику рейтинг популярности магазинов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
http://www.owensworld.com/flashgames/play-397.htm Необходимо создать аналог. Выслушаю Ваши предложения по цене и срокам. Скидывайте сразу с портфолио с flash-работами.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется доработка вывода статистики для продавцов и партнеров (Joomla + VM 1.0.14 + Virtuemart Affiliate Manager + Multi-Vendor Support hack). Должен быть единый аккаунт как для вендоров, так и для партнеров, продавцы должны видеть и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Необходимо сделать правки сайта. Конкретное ТЗ выдам, движок самописный.Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен хороший(-ие) PHP-программисты фрилансеры для расширения функциональности написанных мною PHP-скриптов.Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Кто готов взяться за оналог e-katalog.com.ua рассмотрю разные варианты.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
В приложении - краткое ТЗ и макеты основных страниц сайта-коммьюнити для домовладельцев и компаний, занимающихся обустройством жилья, а также для мастеровых людей. Цель сайта - сведение интересов потребителя и исполнителя. Программирование - на .NET, желательно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Разделы(Структура базы уже есть, привязать только к ней) - Работа с продуктами(При заходе в этот раздел открывались бы категории и ссылки Добавить категории отредактировать категорию) - При выборе категории работа шла бы с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад