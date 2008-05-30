Учет в небольшом магазине

Нужен очень простой скрипт(без лишних наворотов) «Учета товаров и услуг в небольшом магазине»

Скрипт должен состоять из нескольких страниц

1. Учет продаж

2. Учет прихода выбытия товаров

3. Отчеты

«Учет продаж» должна содержать:

Список всех наименований товаров

Поле вода цены товар

Поле ввода количества продаваемого товара

Ниже должна быть расположена таблица с перечнем уже проданных за сегодня товаров

Учет «прихода и выбытия» содержит:

Список всех наименований товаров

Поле ввода количества прибываемого/выбываемого товара

Переключатель выбытие/прибытие

Отчеты:

Страница для формирования различных отчетов по дате, по интервалу дат, по товару или нескольким товарам

Скрипт должен быть написан на РНР с использованием базы данных mySQL.

Скрипт нужен с исходниками и подробными комментариями в исходнике

Подробности после определения исполнителя

Во вложении примерный недоработаный аналог скрипта который мне нужен (был написан на Дельфи)