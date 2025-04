Коммьюнити строительной тематики

В приложении - краткое ТЗ и макеты основных страниц сайта-коммьюнити для домовладельцев и компаний, занимающихся обустройством жилья, а также для мастеровых людей. Цель сайта - сведение интересов потребителя и исполнителя. Программирование - на .NET, желательно с использованием готовых модулей с http://dnn.mandeeps.com/

Для разработки данного проекта требуется команда, ОБЯЗАТЕЛЬНО имеющая опыт создания подобных сайтов. В своих предложениях указывайте, пожалуйста url сайтов, а также информацию о вашей команде (количество человек, которые будут заниматься разработкой данного проекта, образование, опыт работы).

Дизайн будет предоставлен заказчиком полностью.

Знание английского языка очень приветствуется.

Attached is the Scope of Work for the contractor site.

Overall Functionality:

* Web 2.0 Features (Personalized Web Pages - Like www.myspace.com with more pages per user)

* Ecommerce

* Extranet Database Functionality

* CMS