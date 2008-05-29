Написать(поправить) скрипт каталога товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Есть база данных с товарами, есть пример как это все должно выглядеть, нужно написать скрипт, который выдает список товаров(список категорий, внутри которых товары, именно такая структура без подкатегорий), возможность добавить каждый из этих товаров в заявку(с возможностью удаления из нее), после этого отправить заявку по почте заказчику и мне. Скрипт должен быть в такой форме, чтобы его можно было разместить, как php код на отдельной странице сайта, например: header - {catalog} - footer. Более подробно готов объяснить при личной встрече, требуются программисты из СПб.

PHP
17 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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