Написать(поправить) скрипт каталога товаров

Есть база данных с товарами, есть пример как это все должно выглядеть, нужно написать скрипт, который выдает список товаров(список категорий, внутри которых товары, именно такая структура без подкатегорий), возможность добавить каждый из этих товаров в заявку(с возможностью удаления из нее), после этого отправить заявку по почте заказчику и мне. Скрипт должен быть в такой форме, чтобы его можно было разместить, как php код на отдельной странице сайта, например: header - {catalog} - footer. Более подробно готов объяснить при личной встрече, требуются программисты из СПб.