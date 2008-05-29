Натянуть сверстанный шаблон на Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Здравствуйте, ищу человека способного натянуть сверстанный шаблон на CMS Joomla.

Контакты:

E-mail: [email protected]

ICQ: 262298800

Телефон: 8 909 871 16 09

Joomla
17 лет назад
Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tymvie
Sh 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$20

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Tymvie
Sh 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад