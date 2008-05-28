3D Web-приложение

Задача создать электронную платёжную систему по типу www.libertyreserve.com . Будут заключены договора на создание,и договор о конфиденциальности.варианты оплаты будут обсуждаться с исполнителем,либо предоплата,либо поэтапно или 100% предоплата,СБС. В ЛС пишите суть вашего предложения.(опыт,сумма,сроки)Также предложения ...