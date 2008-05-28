3D Web-приложение

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Закрыт3 заявки248 просмотров

Требуется разработать 3D web-приложение по оформлению интерьеров квартир и коттеджей.

Примерный функционал программы:

1. Создание внутреннего пространства (по типовому проекту или несложному шаблону)

2. Наполнение объектами (мебель, перегородки, стены)

3. Применение отделочных материалов

4. Вывод сметы по материалам (в кв. м)

5. Редактирование базы данных (типовые проекты, объекты, материалы)

Ссылки на близкие к задаче приложения:

http://www.aarkid.com/3d_gallery/applet_property_presentation.html

http://www.aarkid.com/3d_gallery/applet_apartment_interior.html

http://dekort3d.todesign.pl/

*Обязателен* опыт работы 3D с технологиями типа Demicron Wirefusion или Adobe Shockwave.

Бюджет от $2500, обсуждаемо.

Вопросы можно писать здесь или на мыло mg (at) lumigraph (dot) ru

17 лет назад
Grim1982
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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