Подправить скрипт для php5

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок206 просмотров

Требуется подправить скрипт интернет-магазина, чтобы работал на пхп5.

PHP
17 лет назад
C_G
43 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров