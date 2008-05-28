Необходимо добавить в компонент jmovie некоторые возможности! Подробности по переписке #123033999
Русификация и исправление пару ошибок в php движке
Движок социальной сети, нужно его русифицировать и исправить несколько ошибок! Кто возыметься за это? Пишите 451076270 Жду заявок! Спасибо!
Заявки фрилансеров
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