Русификация и исправление пару ошибок в php движке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Движок социальной сети, нужно его русифицировать и исправить несколько ошибок! Кто возыметься за это? Пишите 451076270 Жду заявок! Спасибо!

PHP
17 лет назад
ShomaPHP
Php 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

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