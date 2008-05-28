Флеш сайт визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок266 просмотров

Уважаемые Господа.

Проект № 1 - отдан реализацию

Проект № 2

Сайт ювелирного магазина

Как я его вижу:

флеш заставка, далее открытие сайта "войти"

максимум 3 страницы : контакты,о нас , статьи.

Цвета черный - золото

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17 лет назад
rsavto
Эдуард 
52 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

Заявки фрилансеров

tarpedo
29 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад