Нужен wordpress-плагин, который каждые 24 часа вводит сообщения в указанную категорию wordpress из текстового файла (input.txt). В input.txt хранятся сообщения в формате При этом проверяем, при выводе сообщения ...
Добавление в шаблон Joomla YOOmenu
Есть шаблон, в него нужно добавить YOOmenu, модуль есть, Yootools тоже. Выводить меню у меня получается, но эффекты не хотят подключаться ни в какую.
Меню вот это: http://demo.yootheme.com/jan08/index.php
(Home Features Typography Layout)
icq:377896580
Стучитесь в асю.
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