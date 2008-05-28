Добавление в шаблон Joomla YOOmenu

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Есть шаблон, в него нужно добавить YOOmenu, модуль есть, Yootools тоже. Выводить меню у меня получается, но эффекты не хотят подключаться ни в какую.

Меню вот это: http://demo.yootheme.com/jan08/index.php

(Home Features Typography Layout)

icq:377896580

Стучитесь в асю.

Joomla
17 лет назад
Fanamura
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sardonyx
Николай 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад
Человек задание не выполнил, работа была не пригодна для использования. Оплачивать и не подумаю
За работу не рассчитался, на сообщения не отвечает.

Заявки фрилансеров

sardonyx
Николай 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад

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