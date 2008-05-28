Скрипт vkontakte.ru, odnoklassniki.ru

Мне нужно, чтобы на таких сайтах, как vkontakte.ru, odnoklassniki.ru можно было разослать определенное сообщение, определенным пользователям с отбором по месту работы и должности. Например: сообщение "Привет, как дела?" разослать всем консультантом магазина эльдорадо. Я думаю это делается с помощью java скрипта, вот например скрипт на рассылку всех друзей, это конечно немного не то. Но может как-то вам поможет.

ЧТОБЫ ПРИГЛАСИТЬ ВСЕХ СВОИХ ДРУЗЕЙ ЗА 5 СЕКУНД

1) Нажимаем "пригласить на встречу"

2) СТИРАЕМ все из адресной строки и КОПИРУЕМ туда содержимое:

java script:for(var i = 0; i .checked = true;

3) Стираем пробел между "java" и "script", нажимаем ENTER

4) Все друзья выделятся сразу!

5) Нажимаем "Выслать приглашение"