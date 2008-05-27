Создание шаблона для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок285 просмотров

Нужен шаблон для dle по примеру сайта www.4gb.ru

аналогичный вывод новостей на главной и последующих страницах.

возможен несколько измененный РИП.

подробности в аську.

DLE
17 лет назад
detrikon
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад