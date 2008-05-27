Нужно сделать Система резервирования номеров на PHP 5, Zend Framework, Smarty, MySQL. Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.
Создание шаблона для DLE
Нужен шаблон для dle по примеру сайта www.4gb.ru
аналогичный вывод новостей на главной и последующих страницах.
возможен несколько измененный РИП.
подробности в аську.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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