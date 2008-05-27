Разработать скрипт для увеличения дохода от popundeer.ru
Разработка веб-сервисов и систем большой нагрузки
Крупному новостному интернет порталу требуются сотрудники для реализации скриптов на PHP и MySQL.
Требования: хорошее знание PHP, представление о проектировании БД, знание SQL, умение писать грамотный и хорошо читаемый код. Представление об оптимизации разрабатываемых приложений.
Обязанности: разработка скриптов на PHP + MySQL, разработка систем высокой нагрузки.
Условия работы: свободный график работы, написание и отладка скриптов по техническому заданию, почасовая оплата от 5 - 10$ в час и выше в зависимости от квалификации специалиста. Долгосрочное сотрудничество.
Ждем отзывы на [email protected]
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