Разработка веб-сервисов и систем большой нагрузки

Крупному новостному интернет порталу требуются сотрудники для реализации скриптов на PHP и MySQL.

Требования: хорошее знание PHP, представление о проектировании БД, знание SQL, умение писать грамотный и хорошо читаемый код. Представление об оптимизации разрабатываемых приложений.

Обязанности: разработка скриптов на PHP + MySQL, разработка систем высокой нагрузки.

Условия работы: свободный график работы, написание и отладка скриптов по техническому заданию, почасовая оплата от 5 - 10$ в час и выше в зависимости от квалификации специалиста. Долгосрочное сотрудничество.

Ждем отзывы на [email protected]