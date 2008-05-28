_http://russianbilling.com/russian_sms_billing_price/nprice.php

необходимо сделать тоже самое, но так, что бы данные пользователь выбирал через select

сначала выбирает страну

затем оператор (соответствующий выбранной стране)

затем номер (соответствующий выбранной стране) ,

для Росиии их много (), а для Австрии - 0930399999 (и т.п.)

в итоге пользователь должен видеть две цифры - Цена SMS для абонента в USD (предусмотреть возможность введения условия для вывода этих данных , например если $price_sms =='1' - выводим данные, а нет - не выводим)

и Заработок в USD (умноженный на $kurs). Также, предусмотреть возможность введения условия для вывода этих данных , например если $price_sms =='1' - выводим данные, а нет - не выводим)

желательно сделать на ajax