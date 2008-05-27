Аудио модуль на Flash/Flex

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки240 просмотров

Требуется создание Flash-модуля для записи и базового редактирования аудио.

Модуль должен включать:

- возможность записи и воспроизведения

- регулировка уровня записи (чувствительности микрофона)

- визуализация waveform записи с возможность масштабирование (zoom-in/zoom-out)

- выделение фрагмента, прослушивание фрагмента, очиска фрагмента

- copy/cut/paste фрагментов

- дозапись аудио - в конец или вставка в любом месте

Прототип - Audacity (http://audacity.sourceforge.net/).

Скриншот http://audacity.sourceforge.net/about/images/audacity-linux.png

Модуль должен быть портируем на Adobe AIR в десктоп-приложение.

17 лет назад
patsko
51 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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