Требуется разработчик по Flash для доработки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок212 просмотров

Требуется разработчик по Flash для добавлению готового Portfolio к существующему приложения.

Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты.

Skype: idynasty

17 лет назад
dynasty
Alex Schmidtz 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$30
1 день
Всё было очень оперативно и качественно сделано. Настоящий профессионал!!!
Игорь чётко объяснил задание и выслал все необходимые материалы. Сделали всё за 1 час.

Заявки фрилансеров

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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