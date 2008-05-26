Требуется дописать PHP код

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок223 просмотра

Алгоритм.

На стороне клиента формируется заказ через окно заказа (рис. Шаг1)

После отправления формы ("сделать on-line заказ") активируется скрипт на сервере. Он генерирует форму для отсылания заказа обратно клиенту(рис. Шаг 2).

После заполнения формы и отссылания её серверу ("отослать заказ") посылается письмо админу с новым заказом. А клиенту, в случае удачного отсылания письма админу, посылается окно (рис. Шаг3).

Так вот. Есть все эти скрипты, но без PHP кода обработки этого алгоритма со стороны сервера.

Пишите Ваши предложения. Лучше конкретно с ценой.

Всё.

PHP
17 лет назад
Briko
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$1
Для реализации задуманного в проекте необходим был специалист, быстро и точно понимающий проблему. И я его нашел!!! Слово "Срочно" - было понято именно так, невзирая на глухую ночь. В ходе решения задачи все технические загвоздки решались очень оперативно и со знанием дела. Ничего лишнего, ничего недоделанного. Вот так я себе и представлял настоящего проффесионала. Теперь я знаю, к кому обращаться. Уж поверьте, у меня в этом есть опыт. Спасибо!
Постоянно в онлайне. Проблем в ходе работы не возникло. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт на Битриксе

    $1000

    Требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (обязательно требуются сертификаты). Интересует почасовая оплата! Связь через личку, кратко опишите вашу команду, стоимость часа программирования и ссылки на сертификаты.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программирование сайта

    Есть англоязычный сайт, есть верстка на несколько разделов, которые нужно добавить. Оплата поэтапная за каждый раздел. Движок самописный, оставляйте свои контактные данные, свяжусь и вышлю ТЗ.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Кредитный калькулятор в виде модуля для Joomla

    Добрый день, уважаемые участники проекта Weblancer.net Ищу исполнителя на написание модуля "Кредитный калькулятор" для регионального сайта банковской тематики. Калькулятор должен состоять из 3-х частей: 1) расчет ипотечного кредита ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Корректировка скрипта PHP

    Есть скрипт на PHP, работает так: Каждую минуту по крону заходит в почтовый ящик в поисках сообщения. Если сообщение имеется, прогоняет его через БД, обрабатывает и отправляет другому скрипту. Необходимо чтобы ...

    PHP
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переработка swf-файлов

    Нужен флешер для переработки swf-файлов Эти swf-файлы представляют из себя текстово-графические описания к компьютерной онлайн игре (например виды войнов одного клана). Присутствуют некоторые спец эффекты, навроде свечения набалдашника ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Меню на Java поправить

    $15

    Поправить меню. Сейчас правильно отображается только в IE, нужно чтобы везде и под любыми платформами. Сам скрипт лежит здесь http://www.paintingofrussia.com/menu/index3.php В общем, ситуация такая: желающих много, как выбрать не знаю. 15 WMZ ...

    JavaPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка сайта знакомств / PHP-разработчик

    $5000

    Ищем на постоянную удаленную работу PHP-разработчика. Проект состоит из нескольких этапов. Планируем осуществить первый этап за 2 месяца и стартануть сайт с тем, что заложено в первый этап. В дальнейшем продолжаем работу по добавлению функционала ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад