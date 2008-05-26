Требуется дописать PHP код

Алгоритм.

На стороне клиента формируется заказ через окно заказа (рис. Шаг1)

После отправления формы ("сделать on-line заказ") активируется скрипт на сервере. Он генерирует форму для отсылания заказа обратно клиенту(рис. Шаг 2).

После заполнения формы и отссылания её серверу ("отослать заказ") посылается письмо админу с новым заказом. А клиенту, в случае удачного отсылания письма админу, посылается окно (рис. Шаг3).

Так вот. Есть все эти скрипты, но без PHP кода обработки этого алгоритма со стороны сервера.

Пишите Ваши предложения. Лучше конкретно с ценой.

Всё.