Корректировка скрипта PHP

Есть скрипт на PHP, работает так: Каждую минуту по крону заходит в почтовый ящик в поисках сообщения. Если сообщение имеется, прогоняет его через БД, обрабатывает и отправляет другому скрипту.

Необходимо чтобы скрипт не лазил в ящик за сообщением, а получал его из формы в виде

http://?name=&message=