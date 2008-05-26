Корректировка скрипта PHP

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Закрыт14 заявок269 просмотров

Есть скрипт на PHP, работает так: Каждую минуту по крону заходит в почтовый ящик в поисках сообщения. Если сообщение имеется, прогоняет его через БД, обрабатывает и отправляет другому скрипту.

Необходимо чтобы скрипт не лазил в ящик за сообщением, а получал его из формы в виде

http://?name=&message=

PHP
17 лет назад
Aviator1
Антон 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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