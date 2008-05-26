Изменение и дополнение сушествующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки186 просмотров

Сайт создан на основе форума phpBB 2 с добавлением функций собственной разработки.

Нужно сделать:

Проект состоит из 2 частей,

Первая:

1. Конвертацию phpBB 2 в phpBB 3 (нужно сохранить все пути по сайту, не потерять данные)

2. Изменить кодировку файлов и бд на utf-8

3. Заменить используемые функции (в собственных скриптах) из phpBB 2 на функции phpBB 3

Вторая:

1. Добавить дополнительные поля в форму регистрации

2. Добавить дополнительные поля в форму отправки файлов

3. Добавить в админ-панель возможность массовой работы с данными

(существуют 5 раздельных операций над документами, сейчас можно производить одну операцию с одним документом, нужно добавить возможность отметить несколько документов и произвести выбранную операцию для множества документов)

4. Добавить в админ-панель дополнительные поля для вывода данных

5. Разработать и встроить функции для обработки данных п.4

Предложения оставлять в форме, стоимость/сроки 1-го этапа, стоимость/сроки 2-го этапа.

17 лет назад
Ruslan_LA
48 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен виджет

    Здравствуйте! На сайте публикуется статья, тут же снизу есть что-то типа виджета, на котором должны быть кнопки добавления этой новости в новостные веб 2.0 сайты, их 7 штук... ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт проверки работоспособности ссылок.

    $250

    По техзаданию необходимо написать скрипт проверки работоспособности ссылок под Яндекс. Желательно найти человека, который уже имеет наработки в данном вопросе. контакт: icq 66901477 сроки: до 2 июня. Оплата: вебманями по факту ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Facebook help

    $50

    Нужна очень маленькая работа с php. Прошу писать только тем кто знаком с facebook API мой номер аси: 441727450 Тем кто знает это не должно занять больше ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна функция парсера выдачи рамблера

    $50

    На входе функция получает поисковый запрос, глубину просмотра (кратную 10), и сайт, позицию которого нужно узнать. На выходе - текстовую строку "$keyword|$site_url|$position\n" $site_url берется прямо из выдачи, как ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Курсы валют

    Необходимо создать скрипт, который отображал брал бы курсы валют по следующей ссылке: http://www.nbg.ge/rss.php - интересует только три валюты: USD, RUB и EUR. После чего скрипт должен отнимать определенный процент (к примеру 5,5%) от курса и ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработать компонент Joomla

    Необходимо переделать компонент Joomla JCalPro (календарь, скачать можно тут: http://joomlaforum.ru/index.php?topic=11310.0) в афишу. А именно: Добавить возможность добавления события одновременно в несколько категорий (категории - это будут кинотеатры). ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Joomla Блоги

    Требуется сделать Блог на joomla. 1) Комментарии 2) rss 3) тэги Если есть пример подобной работы ( т.е. Вы переписывали подобный компонент ) будет ещё лучше. Жду ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash-конструктор

    $1000

    Нужно сделать конструктор (Flash/Flex) аналогичный конструктору на сайте www.spreadshirt.com (не могу дать прямую ссылку, чтоб посмотреть сам конструктор, заходите на сайт и жмите create). Функционал практически один в один, отличия минимальные.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад