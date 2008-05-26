Изменение и дополнение сушествующего сайта

Сайт создан на основе форума phpBB 2 с добавлением функций собственной разработки.

Нужно сделать:

Проект состоит из 2 частей,

Первая:

1. Конвертацию phpBB 2 в phpBB 3 (нужно сохранить все пути по сайту, не потерять данные)

2. Изменить кодировку файлов и бд на utf-8

3. Заменить используемые функции (в собственных скриптах) из phpBB 2 на функции phpBB 3

Вторая:

1. Добавить дополнительные поля в форму регистрации

2. Добавить дополнительные поля в форму отправки файлов

3. Добавить в админ-панель возможность массовой работы с данными

(существуют 5 раздельных операций над документами, сейчас можно производить одну операцию с одним документом, нужно добавить возможность отметить несколько документов и произвести выбранную операцию для множества документов)

4. Добавить в админ-панель дополнительные поля для вывода данных

5. Разработать и встроить функции для обработки данных п.4

Предложения оставлять в форме, стоимость/сроки 1-го этапа, стоимость/сроки 2-го этапа.