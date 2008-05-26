Курсы валют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок177 просмотров

Необходимо создать скрипт, который отображал брал бы курсы валют по следующей ссылке: http://www.nbg.ge/rss.php - интересует только три валюты: USD, RUB и EUR. После чего скрипт должен отнимать определенный процент (к примеру 5,5%) от курса и выводить новый курс на страницу.

Скрипт должен легко встраиваться в любую HTML страницу на сайте

HTML
17 лет назад
wmzex
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dev_dm
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
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dev_dm
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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