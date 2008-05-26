Нужен скрипт, в котором будет реализовано следующее: Есть шаблонная страница при распечатке будет формат А4. На ней уже есть часть данных, и пустые поля - ФИО, ФИО в транслите, ...
Настройка блога
Нужен специалист для настройки блога (Drupal, Wordpress).
Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.
Заявки фрилансеров
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