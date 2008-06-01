Есть 10+ Блогов на WordPress Необходимо автоматизировать процесс обновления этих блогов. Контент - собственный. (не граббер) Загружается файл с текстом + файлы с HTML кодом - Устанавливается объем публикуемого текста ...
Граббер Я.Маркета для DLE
Требуется написание граббера Я.Маркета для ДЛЕ.
Основные требования:
1) Грабинг через прокси.
В файл proxy.txt кидается несколько проксей и граббер использует их для грабинга. Если яндекс выводит сообщение Вы - робот или прокси не отвечает, то прокси меняется.
2) Грабинг картинок.
3) Грабинг полного описания товаров.
В короткую новость добавляется только название и картинка, а в полную новость добавляется полное описание и картинки.
4) Задержка.
То есть выполнили грабинг 1 товара, задержка 3-5 секунд и далее грабинг следующего, чтобы яндекс не банил прокси.
5) За дополнительную плату - грабинг комментариев к товару и постинг их в комментарии.
6) При грабинге указываем начальную точку. То есть указали - http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=91491 и грабит только сотовые телефоны.
Выбранный исполнитель
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