Граббер Я.Маркета для DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок268 просмотров

Требуется написание граббера Я.Маркета для ДЛЕ.

Основные требования:

1) Грабинг через прокси.

В файл proxy.txt кидается несколько проксей и граббер использует их для грабинга. Если яндекс выводит сообщение Вы - робот или прокси не отвечает, то прокси меняется.

2) Грабинг картинок.

3) Грабинг полного описания товаров.

В короткую новость добавляется только название и картинка, а в полную новость добавляется полное описание и картинки.

4) Задержка.

То есть выполнили грабинг 1 товара, задержка 3-5 секунд и далее грабинг следующего, чтобы яндекс не банил прокси.

5) За дополнительную плату - грабинг комментариев к товару и постинг их в комментарии.

6) При грабинге указываем начальную точку. То есть указали - http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=91491 и грабит только сотовые телефоны.

DLE
17 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zoomnm
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$300
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать с данным заказчиком понравилось, с оплатой заморочек нет, что очень радует. Задания понятные, четкие, а не расплывчивые как у некоторых...

Заявки фрилансеров

zoomnm
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад