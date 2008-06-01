Граббер Я.Маркета для DLE

Требуется написание граббера Я.Маркета для ДЛЕ.

Основные требования:

1) Грабинг через прокси.

В файл proxy.txt кидается несколько проксей и граббер использует их для грабинга. Если яндекс выводит сообщение Вы - робот или прокси не отвечает, то прокси меняется.

2) Грабинг картинок.

3) Грабинг полного описания товаров.

В короткую новость добавляется только название и картинка, а в полную новость добавляется полное описание и картинки.

4) Задержка.

То есть выполнили грабинг 1 товара, задержка 3-5 секунд и далее грабинг следующего, чтобы яндекс не банил прокси.

5) За дополнительную плату - грабинг комментариев к товару и постинг их в комментарии.

6) При грабинге указываем начальную точку. То есть указали - http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=91491 и грабит только сотовые телефоны.