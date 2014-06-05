Движок для сайта вакансий сделать/доработать

Необходимо написать движок (либо доработать какой-либо существующий) для создания сайта поиска и предложения вакансий, но со спортивной спецификой. Структура сайта примерно такая:

На первом уровне идёт классификация по видам спорта (футбол, хоккей и тд..). следующий уровень - списки предложений зашедшему, в зависимости от того, кем он является: для игрока - возможность разместить CV и подыскать вакансии клубов; для клубов - поиск свободных игроков, выставление игрока на трансфер, размещение вакансий, выставить/искать предложения по спарингам и тд.;для агентов и функционеров - свои возможности и пр. Соответственно, в каждом разделе необходим развёрнутый поиск + вывод всех имеющихся предложений с фильтрами (регион, время).

Дополнительные фичи:

- что-то типа бэк-энда для возможности добавления/редактирования/удаления объявлений и новостей сайта админом.

- на фронт-энде регистрация/логин для получения полного доступа к сайту (полный доступ - это возможность добавить объявление + увидеть контакты в существующих объявлениях).

В двух словах - так.

Пожалуй, нет необходимости писать новую CMS с нуля под это дело, так как часть функций уже умеют делать и существующие. Возможно, нужно просто доработать её.