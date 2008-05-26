Необходимо написать модуля для RunCMS, что бы можно было работать с Google Maps. 1. Необходимо чтоб админ мог ставить маркеры на карты, причем менять вид маркеров (загружать свои), 2. Добавлять описание ...
Ускоритель индексации обраток
Возможности скрипта:
-задаю свой темплэйт
-указываю на txt файл с исходным текстом (неплохо добавить возможность авто-поиска статей по заданной теме в интернете)
-указываю на txt файл со списком урлов
-скрипт автоматом отсеивает дубли (после чистки неплохо б сохранить в новый txt файл)
-вставляет урлы в заданный (напарсенный) текст с указанной в интерфейсе плотностью
-полученный на выходе материал делит на страницы (ко-во урлов на странице тоже задается через интерфейс), интегрирует в заданный темплейт и линкует между собой и на главную (главная страница делается самостоятельно)
-сгенеренные страницы должны иметь свои урлы вида site.ru/xxxx.html
-также должно генерироваться вертикальное меню первых 20-ти страниц (главная страница делается самостоятельно)
Выбранный исполнитель
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