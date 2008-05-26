Ускоритель индексации обраток

Возможности скрипта:

-задаю свой темплэйт

-указываю на txt файл с исходным текстом (неплохо добавить возможность авто-поиска статей по заданной теме в интернете)

-указываю на txt файл со списком урлов

-скрипт автоматом отсеивает дубли (после чистки неплохо б сохранить в новый txt файл)

-вставляет урлы в заданный (напарсенный) текст с указанной в интерфейсе плотностью

-полученный на выходе материал делит на страницы (ко-во урлов на странице тоже задается через интерфейс), интегрирует в заданный темплейт и линкует между собой и на главную (главная страница делается самостоятельно)

-сгенеренные страницы должны иметь свои урлы вида site.ru/xxxx.html

-также должно генерироваться вертикальное меню первых 20-ти страниц (главная страница делается самостоятельно)