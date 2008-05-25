Конверт SMF -> Vbulletin

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

Требуется конвертнуть базу форума SMF 1.1.4 в Vbulletin 3.7.0

ICQ 608061

17 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с поставленной задачей. В очень короткое время и без ошибок все сделал. Я остался очень доволен работой этого человка!
Отличный заказчик! Четко поставленная задача и приятный в общении. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад