Доделать WebCAT Business

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужно сделать счетчик аналогичный майловскому для клиентов данного каталога и соответственно рейтинг настроить в каталоге. Все предложения в приват...

17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Mega_Hobbit
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

Mega_Hobbit
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад