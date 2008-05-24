Уважаемые разработчики! ТЗ в приложении. Пожалуйста ознакомьтесь перед тем как давать свои предложения. Просьба обращатся толковым людям, а не студентам, которые изучили синтаксис языка. Проект нужно сделать до среды вечера, максимум ...
Нужен аналог Сапе
Здравствуйте!
Нам требуется опытный программист для создания аналога Сапе.
Как первый этап - полное копирование их функционала.
Как второй этап - доработка алгоритмов и бесконечное расширение функционала.
Условия:
Ввиду того, что сапе отдает ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть алгоритма на сервер клиентам (пхп-файл), остается дописать серверную часть системы. Первая часть оплачивается в размере 1500 у.е.
Вторая часть будет состоять из непрерывного усовершенствования проекта и подразумевает работу как минимум на полставки. Оплата, соответственно, от 500 до 1500 у.е. в месяц (в зависимости от загрузки).
Выбор исполнителя:
Чтобы сразу начать сотрудничество с профессионалом и не потерять 2 недели на работу с тем, кто потом откажется от проекта, мы быверем исполнителя из тех, кто:
1. Отправит нам свое резюме + примеры реализованных проектов (описание функционала + ссылка на работающий проект)
2. Отправит нам подробное описание алгоритмов работы Сапе (описание архитектуры, структуру баз данных).
3. Готов внести со своей стороны залог (хотя бы 100 вмз на безопасную сделку, под гарантию, что не откажется от проекта).
Ящик для писем: [email protected]
Сразу исключим вопрос о справедливости цены за проект: в связи с тем, что проект уже давно не инновационен, клиенты (с обеих сторон) захвачены и поделены, а выход с таким проектом на рынок стоит бешеных вложений, мы предлагаем именно столько. Когда же мы начнем дорабатывать проект, естественно мы будем дополнительно оплачивать работу, которая будет нас выделять среди конкурентов. Мы не исключаем, что работа по созданию совершенной биржи ссылок займет полгода-год и будет стоить нам в итоге 5000-10000 у.е. только на программинг.
Мы к этому готовы и ждем толкового и творческого программиста!
С уважением,
Гарик
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