Проверить скрипт на ошибки

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Нужно проверить скрипт рекламного брокера на ошибки и исправить их, сейчас там точно не работает показ рекламных ссылок+ имеются в адмнке много ошибок.

17 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
12 дней назад

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