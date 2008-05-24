Скрипт генерации принтскрина

Здравствуйте!

Нужен скрипт со следующими функциями:

1. Указывается ключевое слово;

2. Галочками выбираются поисковые системы, с которыми он будет работать;

3. Указывается глубина просмотра (позиций);

4. Папка, куда сохранять файлы.

Далее скрипт начинает делать следующее:

1. Вводить указанный запрос в выбранные поисковые системы;

2. Делать принтскрины страниц из результатов поиска;

3. Также делать принтскрины "Индексных" страниц (если в выдаче внутренняя). Принскрин делается из разрешения браузера 1280х1000 (ШхВ).

4. Сохранять принтскрины под именем сайта, с которого он сделан.

Скрипты принтскринов уже много где используются (наверно написаны на JS), нужно прикрутить к ним указанный функционал.

Жду предложений по срокам, спасибо!