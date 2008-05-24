Добрый день! Требуется специалист по настройке Joomla Virtue Mart и WP e-commerce, а также по установке и настройке CMS Joomla и WP. Опыт работы обязателен. Приводите примеры уже выполненных ...
Скрипт генерации принтскрина
Здравствуйте!
Нужен скрипт со следующими функциями:
1. Указывается ключевое слово;
2. Галочками выбираются поисковые системы, с которыми он будет работать;
3. Указывается глубина просмотра (позиций);
4. Папка, куда сохранять файлы.
Далее скрипт начинает делать следующее:
1. Вводить указанный запрос в выбранные поисковые системы;
2. Делать принтскрины страниц из результатов поиска;
3. Также делать принтскрины "Индексных" страниц (если в выдаче внутренняя). Принскрин делается из разрешения браузера 1280х1000 (ШхВ).
4. Сохранять принтскрины под именем сайта, с которого он сделан.
Скрипты принтскринов уже много где используются (наверно написаны на JS), нужно прикрутить к ним указанный функционал.
Жду предложений по срокам, спасибо!
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