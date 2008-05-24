Скрипт генерации принтскрина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Здравствуйте!

Нужен скрипт со следующими функциями:

1. Указывается ключевое слово;

2. Галочками выбираются поисковые системы, с которыми он будет работать;

3. Указывается глубина просмотра (позиций);

4. Папка, куда сохранять файлы.

Далее скрипт начинает делать следующее:

1. Вводить указанный запрос в выбранные поисковые системы;

2. Делать принтскрины страниц из результатов поиска;

3. Также делать принтскрины "Индексных" страниц (если в выдаче внутренняя). Принскрин делается из разрешения браузера 1280х1000 (ШхВ).

4. Сохранять принтскрины под именем сайта, с которого он сделан.

Скрипты принтскринов уже много где используются (наверно написаны на JS), нужно прикрутить к ним указанный функционал.

Жду предложений по срокам, спасибо!

JavaScript
17 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проект биржа копирайтеров

    $50

    Необходимо создать простую биржу копирайтеров. У кого есть опыт создания бирж или готовые биржи - стучите в аську с пометкой "Биржа копирайтера". Дополнительно: Сегодня все что получилось наработать прошлому исполнителю я получил ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка модуля Drupal

    $250

    Необходим программист для качественной и оперативной доработки модуля на Drupal. Все данные по модулю у меня есть, точного ТЗ нет, но имеется просто подробный план работ как и что сделать + скриншоты.

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт проверки сайтов

    Нужен скрипт, который будет проверять наличие на списке сайтов определенной страницы. В скрипт загружается текстовый файл с адресами доменов (каждый с новой строки), скрипт добавляет к каждому домену недостающую часть урла(которую я казываю в настройках ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Необходиа флешка

    $350

    Все подробности в Архиве, который можно скачать по ссылке! http://depositfiles.com/files/5556484 Если Есть готовые FLASH исходники с выносными Фотками и XML описаниями, То могу рассмотреть быстрое решение! просто купим готовое! ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настройка WM интерфейса для мгновенных выплат

    $15

    Вообщем необходимо настроить выплату с сайта через Webmoney интерфейс. WMSigner скомпилирован, через shell подписывает строку, но через PHP работать отказывается. То что стоит сейчас, при мгноенной выплате с кошелька выдает ошибку "Ошибка выплаты: ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать компанент для joomla

    Требуется разработать компанент для жумла Компонент представляет из себя каталог отелей и пансионатов с таблицей свободных и занятых номеров + форма подачи заявки на поселение!!! Более подробно по аське ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подкорректировать скрипт gallery2.ru

    Поставил скрипт с сайта http://www.gallery2.ru/ Есть несколько пожеланий по его корректировке: добавить различную сортировку фотографий, изменить размер превьюшек, новых фоток и популярных.. Много всяких небольших пожеланий... Ищу программиста, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад