Требуется разработать компанент для жумла Компонент представляет из себя каталог отелей и пансионатов с таблицей свободных и занятых номеров + форма подачи заявки на поселение!!! Более подробно по аське ...
Настройка WM интерфейса для мгновенных выплат
Вообщем необходимо настроить выплату с сайта через Webmoney интерфейс.
WMSigner скомпилирован, через shell подписывает строку, но через PHP работать отказывается.
То что стоит сейчас, при мгноенной выплате с кошелька выдает ошибку "Ошибка выплаты: Ошибка связи с сертификационным центром WebMoney".
Все интерфейсы подключенны и зарегестрированны. Атестат есть.
Вроде все есть, но где то, что-то отказывает.
Оставляйте свои координаты. Желательно те, кто уже работал с WMsigner и XML интерфейсами Webmoney.
Бюджет маленький, но кто поможет тому огромное спасибо :)
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