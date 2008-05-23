Настройка WM интерфейса для мгновенных выплат

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Вообщем необходимо настроить выплату с сайта через Webmoney интерфейс.

WMSigner скомпилирован, через shell подписывает строку, но через PHP работать отказывается.

То что стоит сейчас, при мгноенной выплате с кошелька выдает ошибку "Ошибка выплаты: Ошибка связи с сертификационным центром WebMoney".

Все интерфейсы подключенны и зарегестрированны. Атестат есть.

Вроде все есть, но где то, что-то отказывает.

Оставляйте свои координаты. Желательно те, кто уже работал с WMsigner и XML интерфейсами Webmoney.

Бюджет маленький, но кто поможет тому огромное спасибо :)

PHP
17 лет назад
balormilan
Евгений 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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