Настройка WM интерфейса для мгновенных выплат

Вообщем необходимо настроить выплату с сайта через Webmoney интерфейс.

WMSigner скомпилирован, через shell подписывает строку, но через PHP работать отказывается.

То что стоит сейчас, при мгноенной выплате с кошелька выдает ошибку "Ошибка выплаты: Ошибка связи с сертификационным центром WebMoney".

Все интерфейсы подключенны и зарегестрированны. Атестат есть.

Вроде все есть, но где то, что-то отказывает.

Оставляйте свои координаты. Желательно те, кто уже работал с WMsigner и XML интерфейсами Webmoney.

Бюджет маленький, но кто поможет тому огромное спасибо :)