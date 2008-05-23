Flash-приложение: Карта (маршруты, масштаб, поиск)

Здравствуйте, уважаемые Flash-программисты.

Мне необходимо сделать мини-приложение на flash, а именно карту с прокладыванием маршрута.

Дано:

pdf файл с улицами (графика) + названиями ули (текст поверх графики под разными углами - стандартная карта)

Необходимо:

1) Экспорт pdf в flash

2) Поиск по названию улицы

3) Масштабирование

4) Прокладывание маршрута:

а) Возможность проложить несколько маршрутов

б) Подсчет дистанции (на основе заданного масштаба)

в) Распечатать маршрут

Описание:

У меня есть карта в pdf (очень большой размер), хотелось бы сделать на сайте что-то вроде google-maps на основе данного pdf файла,

то есть Flash-ролик на сайт, который бы прокручивал карту внутри прямоугольника определенного размера и выполнял поиск по названиям, указанным на карте (подсвечивал наименования улиц).

Пожалуйста указывайте:

1) Реализовывали ли Вы схожие задачи? (приведите пример)

2) На чем планируете реализовывать

3) Стоимость и сроки работ.

Благодарю