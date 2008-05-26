Флеш задание

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка185 просмотров

Техническое Задание в приложение

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Elodreid
Zampillo 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$20
Человек ответвенный не подвёл сделал 1 задание а со вторым отказался по инной причине. Но зато сделал 1 задание. 1)Ответсвенность человека 2)Адекватность в обшений p.s.Рекомендую!!!
Было приятно работать! Адекватный и понимающий человек

Заявки фрилансеров

Elodreid
Zampillo 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад