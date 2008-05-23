Разработка сайта на 1с:битрикс

Ищем Специалиста 1С:Битрикс для постоянной удаленной работы

Для работы системы будут предоставляться.

От вас требуется хорошее знание данной системы умение настраивать под разверстанный шаблон дизайна,

при необходимости доработка системы и дописание дополнительных модулей или же конфигурация существующих.

Работа сдельная.

Просьба на указанный email прислать ваши резюме и ссылки на работы с данной системой и расценки.

Или здесь указать стоимость за каждую из четырех систем 1с: биртикс.

дополнительные доработки буду согласовываться отдельно.

в качестве примера прикреплю технчиеское задание к одному из проектов.

Оцените и укажите стоимость за которую вы выполните данный проект

Подробности при переписке

E-mail: [email protected]