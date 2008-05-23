Модуль перевода текста на английский (слов, фраз)

Есть таблица с товарами

У каждой позиции есть описание

Напрмер: ER-230-2 Блокироватор речевых сигналов

Артикул не трогаем, а переводим только описание, которые состоит и слов или фраз до 5-6 слов.

В базе более 10000 артикулов.

Много слов перекликается, например: Арт1 - яблоко антоновка, Арт2 - яблоко симеринка

Т.е. модуль должен переводить все входящие в описание слова/фразы.

Разумеется с возможностью (в админке) дополнять новыми переводами - например пришла новая партия товара 1000 единиц разной продукции (с помощью кнопочки выявили где нет перевода (читай новые слова) - в списке добавили перевод ручками) и вот модуль продолжает дальше работать.

А также возможность в модуле добавить вторую колонку - с переводом все тех же позиций но на Украинский язык.

Вопрос

1) сроки

2) стоимость

3) условия оплаты

4) форма оплаты