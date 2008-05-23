Добрый день! Сайт http://www.stroymetallproekt.ru/ Необходимо, чтобы подложка на фоновой картинке (на кирпичной стене) была резиновой, а то сейчас на мониторе компьютера она хорошо смотрится, а на мониторе ноутбука обрезана сверху ...
Модуль перевода текста на английский (слов, фраз)
Есть таблица с товарами
У каждой позиции есть описание
Напрмер: ER-230-2 Блокироватор речевых сигналов
Артикул не трогаем, а переводим только описание, которые состоит и слов или фраз до 5-6 слов.
В базе более 10000 артикулов.
Много слов перекликается, например: Арт1 - яблоко антоновка, Арт2 - яблоко симеринка
Т.е. модуль должен переводить все входящие в описание слова/фразы.
Разумеется с возможностью (в админке) дополнять новыми переводами - например пришла новая партия товара 1000 единиц разной продукции (с помощью кнопочки выявили где нет перевода (читай новые слова) - в списке добавили перевод ручками) и вот модуль продолжает дальше работать.
А также возможность в модуле добавить вторую колонку - с переводом все тех же позиций но на Украинский язык.
Вопрос
1) сроки
2) стоимость
3) условия оплаты
4) форма оплаты
Заявки фрилансеров
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