Встроить код SAPE в ВордПресс-блог

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок124 просмотра

Собственно сабж. На хостинг папка залита, права выставлены.

Дам доступ к админке блога, требуется вставить туда код.

Залил также плагин megaseo, но тоже не работает.

WordPress
17 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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