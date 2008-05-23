Добрый день! Сайт http://www.stroymetallproekt.ru/ Необходимо, чтобы подложка на фоновой картинке (на кирпичной стене) была резиновой, а то сейчас на мониторе компьютера она хорошо смотрится, а на мониторе ноутбука обрезана сверху ...
Встроить код SAPE в ВордПресс-блог
Собственно сабж. На хостинг папка залита, права выставлены.
Дам доступ к админке блога, требуется вставить туда код.
Залил также плагин megaseo, но тоже не работает.
Заявки фрилансеров
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