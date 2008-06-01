Готовый сайт нужен "резиновым"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок418 просмотров

Добрый день!

Сайт http://www.stroymetallproekt.ru/

Необходимо, чтобы подложка на фоновой картинке (на кирпичной стене) была резиновой, а то сейчас на мониторе компьютера она хорошо смотрится, а на мониторе ноутбука обрезана сверху и вроди снизу... Это я про квадрат фисташкового цвета говорю. =) На котором логотип, здание и вся текстовая инфа.

А еще нужно сделать так, чтобы с сайта можно было отправлять письмо, сейчас отправка не работает...

И телефон поменять на другой номер.

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Исходник есть.

17 лет назад
smp2008
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

pandorka76
Viktoriya Ryabova 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было работать с Дмитрием ! Надеюсь на будущее сотрудничество :) Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

pandorka76
Viktoriya Ryabova 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад