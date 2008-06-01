Готовый сайт нужен "резиновым"

Добрый день!

Сайт http://www.stroymetallproekt.ru/

Необходимо, чтобы подложка на фоновой картинке (на кирпичной стене) была резиновой, а то сейчас на мониторе компьютера она хорошо смотрится, а на мониторе ноутбука обрезана сверху и вроди снизу... Это я про квадрат фисташкового цвета говорю. =) На котором логотип, здание и вся текстовая инфа.

А еще нужно сделать так, чтобы с сайта можно было отправлять письмо, сейчас отправка не работает...

И телефон поменять на другой номер.

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Исходник есть.