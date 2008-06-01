Граббер каталога товаров для магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок315 просмотров

Дается: адрес сайта-каталога с товарами, организованными по разделам и подразделам. Товар в каждом из подразделов имеет различное число характеристик. В каталоге около 11-12 тыс.позиций.

Требуется: получить файл Excel, в котором каждый подраздел товаров - в виде отдельного листа/файла, и каждая характеристика товара - в виде колонки. Сграбить картинки и сохранить их с автоматическим присвоением имен.

Также понадобится возможность пополнять файл "свежедобавленными" в каталог товарами.

Детали по запросу. Оплата через СБС. Просьба указывать сроки выполнения.

Приветствуется дальнейшее сотрудничество.

17 лет назад
veb
43 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
17 лет назад
$150
3 дня
Работать было очень приятно. Рекомендую.
Приятный человек, адекватный заказчик Несколько раз работали вместе Четкое ТЗ Своевременная оплата через СБС Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
17 лет назад