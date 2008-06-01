Граббер каталога товаров для магазина

Дается: адрес сайта-каталога с товарами, организованными по разделам и подразделам. Товар в каждом из подразделов имеет различное число характеристик. В каталоге около 11-12 тыс.позиций.

Требуется: получить файл Excel, в котором каждый подраздел товаров - в виде отдельного листа/файла, и каждая характеристика товара - в виде колонки. Сграбить картинки и сохранить их с автоматическим присвоением имен.

Также понадобится возможность пополнять файл "свежедобавленными" в каталог товарами.

Детали по запросу. Оплата через СБС. Просьба указывать сроки выполнения.

Приветствуется дальнейшее сотрудничество.