Подключить платежи модуль приема платежей для roboexchange
Написать простой скрипт
Имеется строчка:
Вася -> Пупкин: год=1987 , номер=1510
нужно написать такую функцию которая переконвертировала эти данные и выводила их следующещим образом:
$a = "Вася";
$b = "Пупкин";
$c = "1987";
$d = "1510";
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