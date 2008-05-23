Написать простой скрипт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок308 просмотров

Имеется строчка:

Вася -> Пупкин: год=1987 , номер=1510

нужно написать такую функцию которая переконвертировала эти данные и выводила их следующещим образом:

$a = "Вася";

$b = "Пупкин";

$c = "1987";

$d = "1510";

17 лет назад
vasia_spirt
Виктор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

CalmNad
Денис 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$5
Спасибо Денис, разрботал скрипт быстро и оперативно, и ты оказался наиболее тблизок к желаемому результату, так же поравился сам код он короткий и ясный, спасибо
Давно все было. Не помню уже ;).
groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$5
Огромное спасибо Вам, Артем- вы сделали даже больше, чем было запланировано, расширили проект, сделал удобный интерфейс, мне очень понравилось и надеюсь, что возможно и дальнейшее с Вами сотрудничество.
Очень вежливый и честный заказчик. С ним приятно иметь дело. 10+

Заявки фрилансеров

CalmNad
Денис 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад