Скрипт поиска по html сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок215 просмотров

Скрипт поиска по небольшому сайту-каталогу. Можно php или cgi- что хотите. Маленький нюанс - установка скрипта - ваша- то есть я даю вам пароль для входа в панель управления, где вы устанавливаете и настраиваете ваш скрипт.

HTMLPHP
17 лет назад
dina7
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров