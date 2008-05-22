Бюджет обсуждаем. Успешно сделавшему работу кандидату будет предложена серия заказов. Заинтересовавшихся прошу оставлять в личке: – краткую информацию о себе с проф. точки зрения – ссылки на ...
Скрипт поиска по html сайту
Скрипт поиска по небольшому сайту-каталогу. Можно php или cgi- что хотите. Маленький нюанс - установка скрипта - ваша- то есть я даю вам пароль для входа в панель управления, где вы устанавливаете и настраиваете ваш скрипт.
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