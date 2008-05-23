JS -скрипт для сайта под все виды браузеров

Есть сайт, там множество страниц, необходимо написать скрипт (и пример использования), что бы при клике по ссылке страница сайта покрывалась как будто пеленой (осветлялась) и в середине появлялась табличка - загрузка страницы.

Т.е. в таком режиме ожидания находится страница пока не загрузится следующая.

Скрипт обязательно должен работать в IE7, IE6, OPERA разных версиях и др. браузерах

Уже есть данный скрипт работающий только под IE6 - но, нужен нормальный, проблема именно в том, что он не работает нормально на других браузерах.