JS -скрипт для сайта под все виды браузеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок208 просмотров

Есть сайт, там множество страниц, необходимо написать скрипт (и пример использования), что бы при клике по ссылке страница сайта покрывалась как будто пеленой (осветлялась) и в середине появлялась табличка - загрузка страницы.

Т.е. в таком режиме ожидания находится страница пока не загрузится следующая.

Скрипт обязательно должен работать в IE7, IE6, OPERA разных версиях и др. браузерах

Уже есть данный скрипт работающий только под IE6 - но, нужен нормальный, проблема именно в том, что он не работает нормально на других браузерах.

JavaScript
17 лет назад
LeoSM
47 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

php_developer
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

php_developer
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад