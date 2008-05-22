Скрипт для wordpress

Что-то вроде плагина к нему. Если без опыта, не стучитесь и не тратьте наше время, по предоплате тоже не работаю, если попросите ее, пошллю куда подальше, я реально устал писать тут по русски а потом стучаться ребята и все равно за свое.

icq три 4 шесть ноль 0554 четыре