Дизайн есть - см. аттач. Задача:

Нарезать под 1024, натянуть на джумлу (прописать все линки верхнего и бокового меню + стандартная форма отправки письма в контактах + антибот на мэйл там же). Вставить для примера контент на 3 стр. и залить все это на наш сервер.

PS

Такие задачи есть постоянно, т.к. сами уже не справляемся с потоком.

Соответственно, желающие делать это за разумную цену постоянно приветствуются.