Интересует скрипт бизнес портал, справочник, объявления, торги, тендеры, транспорт, туризм все в одном пакете. Кто имеет опыт работы в данной области? Возможна ли многоязычность?
Натянуть на джумлу
Дизайн есть - см. аттач. Задача:
Нарезать под 1024, натянуть на джумлу (прописать все линки верхнего и бокового меню + стандартная форма отправки письма в контактах + антибот на мэйл там же). Вставить для примера контент на 3 стр. и залить все это на наш сервер.
PS
Такие задачи есть постоянно, т.к. сами уже не справляемся с потоком.
Соответственно, желающие делать это за разумную цену постоянно приветствуются.
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