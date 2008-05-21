Создание игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок210 просмотров

Требуется создать флеш игру с модулем рейтингов,

наподобие "волка котрый ловил яйца".

дизайн героя и драфт-дизайн страниц (игры и поля рейтинга) утвержден.

в дальнейшем игра будет встроена в уже имеющийся сайт

17 лет назад
kovalan
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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