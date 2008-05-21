PHP + MySQL. Аукцион доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок675 просмотров

PHP + MySQL. Есть реализованный прототип сайта для аукциона доменов

Пользователи могут размещать свои предложения на продажу доменов (после регистрации и авторизации) и делать ставки на другие домены.

Необходимо сделать небольшие доработки и разработать дизайн.

Более подробное ТЗ при переписке.

MySQLPHP
16 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

rentgen
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
$150
3 дня
Исполнитель пропал сразу после получения предоплаты. На письма и сообщения не отвечает. Будьте осторожны!
Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад
Не выполнил

Заявки фрилансеров

rentgen
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад