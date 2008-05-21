Очистка MySQL базы форума от ссылок по запросу

Необходима программа на PHP с разделением доступа (вход по паролю):

1. В одной из таблиц базы нужно иметь возможность делать запрос к ней и удалять некоторые символы по шаблону вида

К примеру в таблице есть строка вида [URL]надпись

Нужно удалить [URL] и . Остается только "надпись"

Т. е. в интерфейсе я должен вбить маску типа [URL]***. Нажимаем на кнопку "Выполнить". Остается только ***

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