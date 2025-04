Приватный проект для tuls

Нужно в компаненте в том же компаненте сделать еще доработки:

1. Убрать надпись:

2. Убрать «поломанное изображение» (для объявлений, у которых нет фотографий в IE7)

3. В заголовке объявления

• Убрать год выпуска

• Поставить город (значение берется из профайла)

• При оформлении профайла сделать поле город обязательным

4. Изменить форму подачи объявлений

а) Саму форму

б) В конечном виде (когда пользователь щелкает на объявлении, чтобы не было пустых полей)

5. Изменить форму создания профиля

а) Саму форму

б) Отображение

6. Отправка сообщений админу (необходим дополнительный комментарий)

7. Отправка сообщений пользователю, что срок подачи объявлений истекает