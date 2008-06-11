Приватный проект для tuls

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки248 просмотров

Нужно в компаненте в том же компаненте сделать еще доработки:

1. Убрать надпись:

This is where your business logo or special sales-related information goes. This content is displayed at the bottom of the full details pages.

2. Убрать «поломанное изображение» (для объявлений, у которых нет фотографий в IE7)

3. В заголовке объявления

• Убрать год выпуска

• Поставить город (значение берется из профайла)

• При оформлении профайла сделать поле город обязательным

4. Изменить форму подачи объявлений

а) Саму форму

б) В конечном виде (когда пользователь щелкает на объявлении, чтобы не было пустых полей)

5. Изменить форму создания профиля

а) Саму форму

б) Отображение

6. Отправка сообщений админу (необходим дополнительный комментарий)

7. Отправка сообщений пользователю, что срок подачи объявлений истекает

17 лет назад
maestro1
Ашот 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$40
2 дня
Спасибо все хорошо :)
Все отлично!

Заявки фрилансеров

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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