Требуется доработать скрипт системы popunder. Нужно сделать, чтобы баннер показывался пользователю до тех пор пока он не нажмет на "закрыть", сейчас же там баннер показывается всего один раз и даже если не кликать по закрыть, ...
Приватный проект для tuls
Нужно в компаненте в том же компаненте сделать еще доработки:
1. Убрать надпись:
This is where your business logo or special sales-related information goes. This content is displayed at the bottom of the full details pages.
2. Убрать «поломанное изображение» (для объявлений, у которых нет фотографий в IE7)
3. В заголовке объявления
• Убрать год выпуска
• Поставить город (значение берется из профайла)
• При оформлении профайла сделать поле город обязательным
4. Изменить форму подачи объявлений
а) Саму форму
б) В конечном виде (когда пользователь щелкает на объявлении, чтобы не было пустых полей)
5. Изменить форму создания профиля
а) Саму форму
б) Отображение
6. Отправка сообщений админу (необходим дополнительный комментарий)
7. Отправка сообщений пользователю, что срок подачи объявлений истекает
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